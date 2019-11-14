Київрада зупинила скандальну забудову на Печерську

Київська міська рада розірвала договір оренди з товариством з обмеженою відповідальністю «Будінформ» на вул. Мечникова, 7-б у Печерському районі.

Відповідне рішення підтримали 67 депутатів Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого разу нам не вистачило декілька голосів для того, щоб прийняти важливе рішення з приводу непоновлення договору оренди товариством з обмеженою відповідальністю «Будінформ» на вул. Мечникова, 7-б. Прямо зараз важка будівельна техніка їде через територію Олександрівської лікарні, прямо зараз відбувається забудова, яка не може здійснитись, але шкода для міста зростає з кожною хвилиною", - зазначила депутат Київради Наталія Манойленко.

Так, депутати розірвали договір оренди із забудовником, який планував звести будинок у 35 поверхів. Дана забудова є незаконною. Також є рішення ДАБі про припинення робіт, і є всі законні підстави зупинити цю забудову.