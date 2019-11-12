Київрада підтримала Європейську хартію рівності жінок і чоловіків

Київська міська рада підтримала проєкт рішення про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

Про це повідомила заступниця міського голови Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

"Київська міська рада підтримала проєкт рішення про приєднання столиці України до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Сесія вирішила доручити Київському міському голові підписати Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, а виконавчому комітету — подати заяву про приєднання в установленому порядку", - зазначила Хонда.

Вона зауважила, що протягом двох років підписанти мають розробити план дій і програму для досягнення рівності, які будуть забезпечені фінансово та людськими ресурсами, необхідними для їх реалізації.

Хартія, зокрема, закріплює такі основні принципи: рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом; заборона дискримінації за ознаками статі, раси, етнічного або соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії або переконань, політичних або інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності та ін.; сприяння рівній участь жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень для демократичного суспільства; врахування локальними і муніципальними владами потреб жінок і чоловіків в рівній мірі.