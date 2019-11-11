У Кабміні відкрилася виставка до 70-річчя Світової федерації українських жіночих організацій

У будівлі Кабінету міністрів України відкрилася виставка, присвячена 70-річчю Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми шануємо діяльність Світової федерації українських жіночих організацій, яка спрямована і на підтримку прав людини, і на підтримку прав жінок, і на творення незалежної України і боротьбу за незалежність. Віра членкинь Світової федерації жіночих організацій в незалежність України підтримувалася їх роботою в різноманітних міжнародних організаціях, перш за все в ООН, в економічній, соціальній раді ООН, де вони відстоювали незалежність України ще тоді, коли наша країна не існувала як незалежна держава, і з почату 1990-х років, коли Україна відновила свою державність і почала таке будівництво”, - сказала на відкритті урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко.

На виставці представлено інформацію та світлини про історію українського жіночого руху, починаючи з Національної ради жінок, яка була утворена в Україні у 1919 році та проіснувала до 1939 року, та історію українських жіночих організацій в діаспорі до 1945 року й завершуючи сьогоденням.

На сьогодні СФУЖО об’єднує 27 жіночих організацій у 17 країнах світу на чотирьох континентах.

Завданням СФУЖО з утворення у 1948 році є об’єднання зусиль українських жінок у відстоюванні гідності та прав жінок в Україні та світі, а також збереження української мови, культури та ідентичності, сприяння поширенню знань про українську історію та традиції.

Ще однією метою об’єднання вбачає підтримку розвитку стабільного, демократичного ладу в Україні.

Виставка створена Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» спільно зі СФУЖО.

Як зазначалося раніше, мета виставки – поширити знання про СФУЖО та Український жіночий рух XX- XXІ ст. в українському суспільстві й за кордоном та інтегрувати їх у культурно-освітній простір України, популяризувати діяльність СФУЖО як важливої частини Міжнародного жіночого руху та невід’ємної складової світового українства.

У рамках виставки створено унікальну візуальну хронологію історії СФУЖО та Українського жіночого руху, яка містить сотні невідомих загалу фактів, архівних фото та документів. Також презентовано візуальні біографії голів СФУЖО з 1948 р. по 2019 р.

Виставка має мандрівний формат. Організатори планують представити експозицію в освітніх та культурних центрах у різних регіонах України та за кордоном.

У відкритті виставки взяли участь, зокрема, народні депутати, представники міністерств, Центрального державного архіву зарубіжної україніки, Світового конґресу українців, Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

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Фото: МІОК, Укрінформ