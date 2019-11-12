Київ проведе “перепис” застарілого житла

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення щодо проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці.

Про це повідомляє сайт Київради.

"Станом на 2018 рік, за орієнтовними підрахунками Міністерства регіонального розвитку, на території Києва знаходиться понад 3 тисячі будинків, що відносяться до так званого "застарілого житлового фонду", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, орієнтовно в місті Києві непридатним для проживання або аварійним є 9 млн квадратних метрів такого житла, тобто шоста частина будинків.

"Основну масу об'єктів застарілого житлового фонду складають так звані "хрущівки", термін експлуатації яких однозначно збіг", - зазначила ініціатор рішення, депутат Київради Ольга Балицька.

Передбачається, що виконавчий орган Київради (КМДА) протягом двох місяців має провести відповідну інвентаризацію. Це необхідно для прозорого та ефективного процесу реконструкції або реновації застарілого житлового фонду Києва.

Рішення підтримали 83 депутати Київради.