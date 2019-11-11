У Голосіївському районі облаштують мотузковий парк

У Києві проведуть інвестиційні конкурси з облаштування зони активних розваг з благоустроєм території у Голосіївському парку імені М. Рильського.

Про це йдеться в розпорядженнях КМДА № 1924 та № 1925, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Як повідомили в Департаменті економіки та інвестицій, планується, що облаштують зону активних розваг на території парку орієнтовною площею 0,75 га. Тут будуть встановлені три зблоковані тимчасові споруди для розміщення кас, тренерської, зберігання інвентарю та приміщення для персоналу, альтанки, катамаран, тюбінг-гірки, лавки для відпочинку та урни для сміття", - йдеться у повідомленні.

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На території 1,5 га із залученням інвестора облаштують мотузковий парк. "Попередньо, довжина маршруту становитиме 1440,5 м, а довжина витяжної системи зіплайн ролера – 178 м. Там же мають встановити дві тимчасові споруди, дитячий батут, скеледром і лабіринт", - додали у повідомленні.