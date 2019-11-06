У Києві відбулася церемонія закладки фундаменту комплексу імені Насімі

У столиці України – місті Київ відбулася церемонія закладки фундаменту багатофункціонального комплексу імені азербайджанського поета-мислителя Імадеддіна Насімі.

У культурно-історичному комплексі, що будується за ініціативою та замовленням Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, функціонуватимуть Центр імені Насімі, музей і конференц-зали. Крім того, у комплексі також функціонуватиме гостьовий будинок.

Перед церемонією закладки фундаменту співробітники Посольства провели роботи з благоустрою території навколо пам'ятника Насімі, зведеного у парку перед комплексом, посадили там нові дерева. Після того Посол Азербайджану в Україні Азер Худієв заклав фундамент комплексу.

Відзначивши, що цю будівлю буде здано в експлуатацію у грудні 2020 року, Посол наголосив на необхідності наявності такого комплексу для вивчення і поширення спадщини Насімі: "У зв'язку з розпорядженням Президента Азербайджану Ільхама Алієва про оголошення в нашій країні 2019 року «Роком Насімі», за ініціативою Посольства, в одному з центральних парків був споруджений пам'ятник Насімі. Сьогоднішня церемонія закладки фундаменту багатофункціонального комплексу також є складовою частиною плану заходів у рамках «Року Насімі».

Посол зазначив, що під керівництвом Президента Азербайджану Ільхама Алієва і першого віце-президента Мехрібан Алієвої реалізуються дуже значущі проекти з метою поширення у світі спадщини відомих азербайджанських мислителів.

Відзначимо, що будівництво споруди здійснюється компанією «Дружба народів СНД», власниками якої є азербайджанські інвестори.