У Києві відбулася церемонія закладки фундаменту комплексу імені Насімі
У столиці України – місті Київ відбулася церемонія закладки фундаменту багатофункціонального комплексу імені азербайджанського поета-мислителя Імадеддіна Насімі.
У культурно-історичному комплексі, що будується за ініціативою та замовленням Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, функціонуватимуть Центр імені Насімі, музей і конференц-зали. Крім того, у комплексі також функціонуватиме гостьовий будинок.
Відзначивши, що цю будівлю буде здано в експлуатацію у грудні 2020 року, Посол наголосив на необхідності наявності такого комплексу для вивчення і поширення спадщини Насімі: "У зв'язку з розпорядженням Президента Азербайджану Ільхама Алієва про оголошення в нашій країні 2019 року «Роком Насімі», за ініціативою Посольства, в одному з центральних парків був споруджений пам'ятник Насімі. Сьогоднішня церемонія закладки фундаменту багатофункціонального комплексу також є складовою частиною плану заходів у рамках «Року Насімі».
Відзначимо, що будівництво споруди здійснюється компанією «Дружба народів СНД», власниками якої є азербайджанські інвестори.