На Північному мосту в понеділок частково обмежать рух

У зв'язку ремонтними роботами з 11 листопада на Північному мосту в Києві буде частково обмежено рух.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. "11 листопада на Північному мосту частково обмежать рух із 8:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні. Читайте також: На вихідних не їздитиме швидкісний трамвай №1 У КК "Київавтодор" зазначили, що виконуватимуть поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини. "Аби менше впливати на трафік основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік", - наголосили в Київавтодорі.