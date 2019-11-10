На Північному мосту в понеділок частково обмежать рух

На Північному мосту в понеділок частково обмежать рух

Укрінформ
У зв'язку ремонтними роботами з 11 листопада на Північному мосту в Києві буде частково обмежено рух.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"11 листопада на Північному мосту частково обмежать рух із 8:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні.

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У КК "Київавтодор" зазначили, що виконуватимуть поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини.

"Аби менше впливати на трафік основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік", - наголосили в Київавтодорі.

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