На Північному мосту в понеділок частково обмежать рух
Укрінформ
У зв'язку ремонтними роботами з 11 листопада на Північному мосту в Києві буде частково обмежено рух.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"11 листопада на Північному мосту частково обмежать рух із 8:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні.
У КК "Київавтодор" зазначили, що виконуватимуть поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини.
"Аби менше впливати на трафік основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік", - наголосили в Київавтодорі.