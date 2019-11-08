На вихідних не їздитиме швидкісний трамвай №1

У Києві 9 та 10 листопада буде призупинено рух трамваїв №1.

Про це повідомляє Київпастранс.

“У ніч проти 9 листопада скорочений режим роботи трамваїв маршрутів №1, 3; 9 та 10 листопада рух трамваїв №1 буде призупинено. Замінюємо трамвайні колії від зупинки "вул. Генерала Потапова" до вул. Зодчих”, - йдеться у повідомленні.

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Останні відправлення трамваїв 8 листопада:

- по маршруту №1: від Михайлівської Борщагівки: 22:39; 22:43; від ст. «Старовокзальна»: 23:19; 23:23;

- по маршруту №3: від ст. «Ромена Роллана»: 22:37; 22:50; від ст. «Старовокзальна»: 23:03; 23:16.

Також зазначається, що з 23:00 8 листопада до 01:00 9 листопада рух автобусів маршруту №2Т організовується від Михайлівської Борщагівки до ст. Старовокзальна.

9 та 10 листопада:

- рух трамвайного маршруту №1 буде призупинено;

- рух трамвайного маршруту №3 - без змін;

- кількість автобусів на маршруті №2Т буде збільшено, запланований інтервал руху 7 хв. (за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод).