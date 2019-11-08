На вихідних не їздитиме швидкісний трамвай №1
Про це повідомляє Київпастранс.
“У ніч проти 9 листопада скорочений режим роботи трамваїв маршрутів №1, 3; 9 та 10 листопада рух трамваїв №1 буде призупинено. Замінюємо трамвайні колії від зупинки "вул. Генерала Потапова" до вул. Зодчих”, - йдеться у повідомленні.
Останні відправлення трамваїв 8 листопада:
- по маршруту №1: від Михайлівської Борщагівки: 22:39; 22:43; від ст. «Старовокзальна»: 23:19; 23:23;
- по маршруту №3: від ст. «Ромена Роллана»: 22:37; 22:50; від ст. «Старовокзальна»: 23:03; 23:16.
Також зазначається, що з 23:00 8 листопада до 01:00 9 листопада рух автобусів маршруту №2Т організовується від Михайлівської Борщагівки до ст. Старовокзальна.
9 та 10 листопада:
- рух трамвайного маршруту №1 буде призупинено;
- рух трамвайного маршруту №3 - без змін;
- кількість автобусів на маршруті №2Т буде збільшено, запланований інтервал руху 7 хв. (за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод).