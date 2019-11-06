До дня заснування київського метро випустили поштову марку
Про це повідомляється на сайті "Укрпошти".
"До дня заснування київського метро мозаїка однієї з найкращих станцій в світі відтепер на поштовій марці. 6 листопада Укрпошта випустила марку з одним із символів Києва – архангелом Михаїлом. Мозаїка із його зображенням та інших князів Київської Русі, церкви Києва і складні орнаменти прикрашають станцію метро "Золоті ворота", - йдеться в повідомленні.
Марка випущена тиражем 130 тисяч примірників, номінал кожної марки – 8 грн.
Київський метрополітен відкрився 6 листопада 1960 року і на сьогодні нараховує 50 станцій, одна з яких – «Арсенальна» - є найглибшою у світі і розташована на глибині 105,5 метрів (відстань від поверхні землі до платформи).
Станцію «Золоті ворота» неодноразово включали в рейтинги найкрасивіших станцій метро світу.
Унікальне оздоблення станції мозаїками створили художники Григорій Корінь та Володимир Федько.