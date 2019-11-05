Київрада проситиме Зеленського й уряд профінансувати будівництво метро на Троєщину
Про це повідомляє пресслужба Київради.
"Житловий масив Вигурівщина - Троєщина, де проживає близько 300 тисяч осіб, є одним із найбільш проблемних по транспортному сполученню у місті Києві. Шлях до найближчої станції метро «Почайна» проходить через Північний міст, який пов'язує два береги Дніпра. Понад сорок років тому цього було цілком достатньо, але тепер — ні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначила автор відповідного проєкту рішення, депутат Київради Тетяна Меліхова, вартість будівництва метро на Троєщину оцінюють в межах 40-50 мільярдів гривень, що практично дорівнює річному бюджету м. Києва.
"А появу нової гілки метро до масиву прогнозують не раніше, ніж у 2035 році. А за нормативами потрібно щонайменше шість років, аби завершити будівництво Подільсько — Воскресенського мосту. Наразі навіть проєкту Подільсько — Вигурівської лінії не існує. Тому місту вкрай необхідна фінансова підтримка держави», - зазначила вона.
Проєкт рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.
Як повідомляв Укрінформ, у березні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що для будівництва метро на Троєщину необхідно 4-5 років за умови належного фінансування.