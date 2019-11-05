Київрада проситиме Зеленського й уряд профінансувати будівництво метро на Троєщину

На засіданні комісії Київради депутати підтримали проєкт рішення «Про звернення Київської міської ради до Президента та Кабінету Міністрів щодо виділення коштів на будівництво метро на житловий масив Троєщина».

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Житловий масив Вигурівщина - Троєщина, де проживає близько 300 тисяч осіб, є одним із найбільш проблемних по транспортному сполученню у місті Києві. Шлях до найближчої станції метро «Почайна» проходить через Північний міст, який пов'язує два береги Дніпра. Понад сорок років тому цього було цілком достатньо, але тепер — ні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила автор відповідного проєкту рішення, депутат Київради Тетяна Меліхова, вартість будівництва метро на Троєщину оцінюють в межах 40-50 мільярдів гривень, що практично дорівнює річному бюджету м. Києва.

"А появу нової гілки метро до масиву прогнозують не раніше, ніж у 2035 році. А за нормативами потрібно щонайменше шість років, аби завершити будівництво Подільсько — Воскресенського мосту. Наразі навіть проєкту Подільсько — Вигурівської лінії не існує. Тому місту вкрай необхідна фінансова підтримка держави», - зазначила вона.

Проєкт рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв Укрінформ, у березні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що для будівництва метро на Троєщину необхідно 4-5 років за умови належного фінансування.