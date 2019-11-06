За тиждень на грип захворіли понад 10 тисяч киян

У столиці за 44-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 292 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 54,6%. Наразі показник захворюваності складає 348,8", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,9% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 104 (зниження на 7,5%), дорослих – 3 722 особи (збільшення на 0,2 %).

"У структурі захворюваності діти становлять 63,8%, а на попередньому тижні – 65,7%. Серед школярів захворюваність знизилась на 17,2%: 2 511 випадків, що становить 24,4% від загальної кількості захворілих дітей і 32,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів Поворозник.

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Він зазначив, що до медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізовано 161 особу, із них 141 – дитина.

"Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 22 870 осіб", – додав Поворозник.