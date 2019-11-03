У Києві відкрили рух Південним мостом

Рух Південним мостовим переходом повністю відкрито після завершення ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

“Рух Південним мостовим переходом повністю відкрито. Роботи із заміни 27-го деформаційного шва закінчились”, - йдеться в повідомленні.

За даними комунальної корпорації «Київавтодор», раніше капремонт деформаційних швів майже не проводили, тому довелося виконувати масову заміну у такий короткий термін. Зокрема, 27 швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

Водночас у Київавтодорі зазначили, що роботи із заміни деформаційних швів могли б проводити швидше, якби на час ремонту рух повністю перекривали. Але через відсутність інших мостів у південному напрямку такі обмеження неможливі, додали у корпорації.

Також у Київавтодорі попередили, що хоч ремонт і закінчився, на мосту можливі затори, оскільки споруда витримує навантаження у майже 6 разів більші, ніж проєктні - нині 110 тис. авто за добу, а запроєктований для 18-20 тис. авто за добу.

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“Тому поліпшити транспортну ситуацію на Південному мостовому переході може будівництво нової споруди південніше Києва”, - наголосили у корпорації.

Як повідомляв Укрінформ, Південний міст 8 жовтня частково перекрили у зв’язку із заміною деформаційного шва.