Шулявський міст зміцнюють бетоном і металом

Металоконструкції прогону Шулявського шляхопроводу 1-2, що біля корпусу заводу «Більшовик», укрупнено на стапелях на 50%. Для цього використано понад 145 тонн металоконструкцій.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.

«Після завершення укрупнення прогін буде перевезено та змонтовано у проєктне положення. Він стане продовженням встановленого прогону над проспектом Перемоги. Наразі підрядником опрацьовується питання здійснення укрупнення і монтажу відразу двох прогонів 1-2 та 0-1, що стане завершальною стадією влаштування прогонової будови нового шляхопроводу», – пояснив Поворозник.

За його словами, на об’єкті роботи йдуть активно. Зараз там працюють 12 одиниць техніки, 60 працівників та 14 осіб інженерно-технічного персоналу.

«Наразі завершено укрупнення ортотропних плит прогону 5-6. Біля заводу Більшовик у два етапи споруджено монолітну підпірну стіну: І етап: – армування (9,8 т), бетонування (56,5 куб. м) та гідроізоляція (130 кв. м), та ІІ етап: – армування (10,7 т), бетонування (28 куб. м). Уже забетонована І секція фундаменту монолітної підпірної стіни, влаштовується фундамент основи підпірних стін зі сторони вул. В. Гетьмана та встановлюються збірні блоки підпірних стін типу ІСА», – розповів Поворозник.

Крім того, додав посадовець, здійснено демонтаж верхньої частини підпірної стінки лівоповоротного з’їзду з вул. Довженка на проспект Перемоги, відновлено захисний шар внутрішньої частини стінки, нанесено гідроізоляцію, виконуються роботи з нарощування стінки.