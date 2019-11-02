Київ у неділю накриє негода

У неділю 3 листопада на киян очікує мокра і вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"3 листопада пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий)". - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 10-12° тепла.

По області варто очікувати такої ж погоди. Вночі буде ще холодніше - 0-5° тепла, вдень 8-13° .

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4-5 листопада хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, лише вдень 4 листопада без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, 4 листопада місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.

6 листопада без опадів, 7 листопада дощ. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 6 листопада 13-18°, 7 листопада 7-12°.