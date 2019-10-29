Через тиждень в Україні трохи потеплішає

Холодна погода в Україні триватиме до кінця цього тижня, а на початку наступного очікується потепління.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Завтра, у середу, похолодання посилиться. Найближчої ночі очікується від 3 морозу до 3 тепла, вдень +3+8 градусів. На Півдні вночі +3+7 градусів, вдень +8+12 градусів. Опади малоймовірні, вночі та вранці - тумани, а вдень навіть будуть сонячні прояснення", - зазначила вона.

За словами синоптика, на Лівобережжі України північно-західний вітер може досягати сильних поривів.

У Києві 30 жовтня буде без опадів. Вночі 0-2 градуси морозу, на околицях до -3 градусів, вдень +4+7 градусів.

"Холодна погода триватиме до кінця тижня, а з початку наступного до нас знову прийде потепління. Теплі деньки ще попереду, не вішайте посинілого носа, тим більше, що опалення у більшості вже є. А поки що тепліше одягаємося та відганяємо шапками із балабонами віруси та застуди", - зазначила Діденко.