Похмура осінь: українцям обіцяють дощ, сніг і морози до 6°

В Україні у вівторок, 29 жовтня, у більшості областей очікуються невеликі дощі, вдень температура повітря становитиме 5-10° тепла, на півдні - до +16°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“29 жовтня хмарно з проясненнями. У центральних, східних, південних областях та на Прикарпатті місцями невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів”, - йдеться в повідомленні.

У південних областях вночі та вранці туман. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на сході та півдні країни 4-9°; вдень 5-10°, у південній частині 11-16°.

У наступні два дні, 30-31 жовтня, утримається хмарна з проясненнями погода. Без опадів, лише вночі 30 жовтня у південній частині, східних, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг.

Температура вночі 30 жовтня від 3° тепла до 2° морозу, 31 жовтня 1-6° морозу; вдень 2-7° тепла (30 жовтня у південних, Донецькій, Луганській областях та на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°).

Упродовж 1-2 листопада в Україні без опадів, лише вдень 2 листопада на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий дощ.

Температура вночі 0-6° морозу, на крайньому півдні країни, 2 листопада і в західній частині від 2° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 2-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни до 11° тепла.

У Києві та Київській області 29 жовтня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 3-5° тепла, вдень 7-9°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

Без опадів очікується у Києві й 30-31 жовтня. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 30 жовтня від 3° тепла до 2° морозу, 31 жовтня 1-6° морозу; вдень 2-7° тепла.

Також синоптики обіцяють суху погоду в столиці 1-2 листопада. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.