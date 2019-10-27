Незначне забруднення повітря виявили у п'яти містах - ДСНС

Перевищення забруднення повітря 27 жовтня зафіксовано у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському”, - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначають, що на території України утримується антициклонічний характер погоди, який зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

При цьому у відомстві вказують, що загалом концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає.

За прогнозами Українського Гідрометцентру, у період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації.