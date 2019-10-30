Повітря у Києві за тиждень стало ще бруднішим

Рівень забруднення повітря у Києві порівняно з попереднім тижнем дещо підвищився через метеорологічні умови, однак у найближчі дні у столиці очікується зниження температури повітря та посилення швидкості вітру, що не сприятиме накопиченню шкідливих домішок в атмосфері.

Про це повідомляє в середу Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними стаціонарних постів спостережень обсерваторії, з 22 по 28 жовтня 2019 року у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

- завислих речовин – у 1,1-1,4 раза на проспекті Перемоги (поблизу метро «Святошин»), Бессарабській площі, вулиці Каунаській, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті, Деміївській площі;

- діоксиду сірки – у 2,5-3,1 раза на площах Бессарабській і Деміївській, проспектах Перемоги і Оболонському; у 1,6-2,4 раза – на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом;

- оксиду вуглецю – лише 22 жовтня у 1,2 раза на Оболонському проспекті, площах Бессарабській та Деміївській;

- діоксиду азоту – у 4,1-5,2 раза – на вулицях Каунаській, Семена Скляренка, площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській проспектах Перемоги та Оболонському; у 2,8-3,8 раза – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

- формальдегіду – у 3,1-3,2 раза – на вулиці Семена Скляренка та Деміївській площі; у 2,4-2,8 раза на усіх інших постах, крім проспекту Науки.

Як зазначається, усього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводилися щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 22 по 28 жовтня 2019 року було проаналізовано 1557 проб повітря.

"У порівнянні з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо підвищився, що пов’язано із метеорологічними умовами. Антициклональний характер погоди з температурними інверсіями та застоями повітря сприяв накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Більш помітне підвищення вмісту забруднювальних домішок зафіксовано на початку тижня (22-23 жовтня)", - зазначили в обсерваторії.

Водночас там додали, що сильні тумани, особливо в період з 24 по 25 жовтня, сприяли перезволоженню повітря та деякому вимиванню шкідливих домішок з атмосфери, тобто в даному випадку тумани зіграли корисну роль – зменшили рівень забруднення повітря наприкінці тижня.

"Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні у Києві очікується зниження температури повітря та посилення швидкості вітру. Такі метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері", - наголосили в обсерваторії.

Минулого тижня деякі ресурси поширили інформацію, що повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягав 161 при нормі від нуля до 50. У свою чергу, експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

Водночас, як наголосив голова ДСНС Микола Чечоткін, за даними метеоспостережень, суттєвого забруднення повітря в Україні не зафіксовано.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського також стверджують, що фахівці не виявили високого рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над територією України.

Водночас з метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві мережу постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.