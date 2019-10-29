Ткаченко очолив міжфракційне об’єднання у Раді "Новий Київ"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко став головою міжфракційного депутатського об’єднання "Новий Київ".

Про створення МФО оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час вечірнього засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Надійшла заява про створення міжфракційного депутатського об’єдання "Новий Київ". Головою цього об’єднання обрано народного депутата Ткаченка Олександра Владиславовича", - оголосив Стефанчук.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ткаченко подав декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Декларація оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Олександр Ткаченко — народний депутат, обраний за списком партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Раніше — генеральний директор "1+1 медіа".

Як повідомляв Укрінформ, 4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.