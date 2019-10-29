Ткаченко очолив міжфракційне об’єднання у Раді "Новий Київ"
Про створення МФО оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час вечірнього засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Надійшла заява про створення міжфракційного депутатського об’єдання "Новий Київ". Головою цього об’єднання обрано народного депутата Ткаченка Олександра Владиславовича", - оголосив Стефанчук.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ткаченко подав декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
Декларація оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Олександр Ткаченко — народний депутат, обраний за списком партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Раніше — генеральний директор "1+1 медіа".
Як повідомляв Укрінформ, 4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.