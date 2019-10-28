Рада може ухвалити новий закон про столицю у грудні — депутат

Верховна Рада може до кінця 2019 року ухвалити у другому читанні законопроєкт № 2143-3 про місто Київ - столицю України.

Про це журналістам після установчого засідання робочої групи з опрацювання та підготовки до другого читання законопроєкту про місто Київ - столицю України (реєстр. № 2143-3) повідомив співголова робочої групи - голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурін.

"У нас більше тисячі поправок і ми розуміємо, що підгрупи працюватимуть стільки, скільки треба, щоб ми отримали ідеальний текст законопроєкту. Я думаю, що це - кілька тижнів. Потім ще у нас підкомітет, на якому будуть прийматися рішення, і комітет, на якому остаточне рішення будемо приймати по редакції до другого читання", - зазначив Гурін, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

На уточнююче запитання щодо конкретної дати ухвалення законопроєкту в другому читанні, він припустив, що "це буде цього року".

"У нас є графік пленарних засідань... Я не думаю, що ми встигнемо в листопаді, але сподіваюся, що в грудні", - додав Гурін.

За його словами, робоча група буде поділена на кілька підгруп, які опрацьовуватимуть законопроєкту за конкретними темами.

"Наша пропозиція (профільного комітету, - ред.) стосувалася семи підгруп, народні депутати запропонували ще певні теми, тому можливо, підгруп буде трохи більше. Загалом зареєструвалося сьогодні 106 осіб, тому розраховуємо на дуже плідну роботу. Підгрупи працюватимуть зокрема над питаннями місцевого самоврядування, особливостей виконавчої влади, містобудівної документації міста Києва", - уточнив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня створили при Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створили робочу групу з опрацювання та підготовки до другого читання законопроєкту №2143-3 "Про місто Київ — столицю України".

ВР 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України". Авторами законопроєкту є група народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва. Райради створюватимуться за рішенням Київської міської Ради, їхній загальний склад становитиме 20 депутатів.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду на строк повноважень Президента.