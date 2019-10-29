У Києві протестували проти призначення 14 кандидатів на посади суддів КСУ

Активісти перед початком Всеукраїнського з'їзду суддів у Києві вимагали не голосувати за призначення на посади суддів Конституційного Суду України 14 кандидатів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акції були присутні близько 20 осіб. Вони тримали у руках плакати із надписами "14 ворогів Конституції", "14 друзів системи", "КС без політики", "Шило на мило?!" та інші.

Перед початком заходу активісти роздали список кандидатів на ці посади і закликали делегатів з'їзду не підтримувати жодного з тих, хто зазначений у цьому списку.

"Рада суддів допустила до цього фінального етапу 16 кандидатів. І 14 із них, на наш погляд, не гідні цих посад. Ми сьогодні прийшли закликати не голосувати за цих, на наш погляд, негідних кандидатів. Чому негідних? Тому що вони ухвалювали політично мотивовані рішення, мають стиль життя, який, очевидно, не відповідає їхнім офіційним доходам, забували чомусь у деклараціях свої коштовні будинки декларувати тощо... Очевидно, ці люди не гідні того, щоб посідати крісла конституційних суддів", - сказала активістка Центру протидії корупції Галина Чижик.

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Зокрема, активісти закликали не голосувати за таких кандидатів у судді КСУ: Костянтин Бабенко, Вадим Беляневич, Ростислав Гєрцик, Оксана Грищук, Оксана Епель, Єлизавета Євграфова, Микола Короткевич, Олександр Коровайко, Олексій Огурцов, Олександр Прокопенко, Олена Ситнік, Садіг Рза Огли Тагієв, Петро Філюк та Юрій Цвіркун.

Мітингувальники також роздавали на вході делегатам на з'їзд свої списки не гідних, на їх думку, кандидатів у судді КСУ.

Також під час акції у активістів сталася словесна перепалка з Богданом Львовом, головою касаційного господарського суду у складі Верховного Суду і заступником голови Верховного суду.

Активісти, зокрема, закидали йому, що він у попередні роки впливав щодо обрання, зокрема, судді КСУ і членів ВРП тощо.