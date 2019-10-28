КСУ завтра розгляне позбавлення Януковича звання президента

Конституційний суд України у вівторок, 29 жовтня, продовжить розгляд справи щодо відповідності Конституції закону про позбавлення Віктора Януковича звання Президента.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 лютого 2015 року ухвалила закон "Про позбавлення Віктора Януковича звання Президента України".

У червні 2015 року тодішній глава держави Петро Порошенко направив до Конституційного суду подання з проханням визнати неконституційним закон "Про позбавлення Януковича звання Президента України", оскільки закон не має нормативного характеру. Також у поданні йдеться, що, згідно з Конституцією, до компетенції парламенту не входить розв'язання питання про позбавлення звання Президента України, тому Верховна Рада перевищила свої конституційні повноваження.

Оболонський районний суд Києва 24 січня 2019 року заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Читайте також: Януковича викликають до Апеляційного суду

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.