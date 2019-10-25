До Києва повернулася осінь: кліматологи оголосили кінець “бабиного літа”

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що цьогорічне "бабине літо" у Києві закінчилося в середу, 23 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті обсерваторії.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у четвер середня добова температура повітря становила +10,5°С, а максимальна піднялась лише до +12,8°С. Це значить, що до Києва повернулась осінь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогорічне "бабине літо" тривало 12 днів, воно ознаменувалося 4 температурними рекордами.

Кліматологи обсерваторії визначили, що найкоротшим у XXI столітті "бабине літо" було у 2017 році, коли воно тривало лише 5 днів, а найдовшим торік – 14 днів.