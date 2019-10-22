Одразу після “бабиного літа” Україну може накрити мокрий сніг

В Україні з 28 жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 23 жовтня Україна потрапляє у зону діяльності антициклону Majla2, і тому в більшості областей буде без опадів і тумани. Температура повітря становитиме +16+21 градус.

У Києві середа буде з туманами, дощі малоймовірні, температура повітря +17+19 градусів.

"За попередніми прогнозами, щоб зненацька вас це не застукало неприємними наслідками для здоров'я та труб тепломережі, з 28 жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг. Підготуйтеся. Хай краще не справдиться прогноз погоди, аніж причепиться застуда чи прорве трубу", - додала синоптик.