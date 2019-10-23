У Києві посилюють безпеку в школах: вхід — лише за документом
Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє сайт міської влади.
"Правила доступу на територію шкіл мають бути єдиними для всіх. Пред’являти документ, що засвідчує особу, та фіксувати вхід і вихід сторонніх людей – це не примха, а вимога часу", - сказав він.
Він також додав, що місцева влада залучила до охорони шкіл «Муніципальну охорону». Як результат, там, де така система безпеки працює протягом 2019 року, відсутні будь-які провокативні ситуації чи надзвичайні події.
«Безпека наших дітей – це найголовніше і задля цього доступ на територію шкіл сторонніх осіб треба максимально обмежити, а доступ батьків зробити системним, чітким і максимально організованим. Саме тому звертаюся до батьків: ви маєте розуміти, щоб мінімізувати ризики, поважайте правила. Школа вашим дітям не ворог і з вами у нас спільна мета – зробити перебування дітей у школах безпечним», – зазначив Мондриївський.
За словами заступника КМДА, у місті докладають максимум зусиль, щоб кращий досвід з безпеки дітей було використано у всіх закладах освіти столиці.