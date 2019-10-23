У Києві посилюють безпеку в школах: вхід — лише за документом

Столична влада посилить заходи безпеки у школах.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє сайт міської влади.

"Правила доступу на територію шкіл мають бути єдиними для всіх. Пред’являти документ, що засвідчує особу, та фіксувати вхід і вихід сторонніх людей – це не примха, а вимога часу", - сказав він.

Він також додав, що місцева влада залучила до охорони шкіл «Муніципальну охорону». Як результат, там, де така система безпеки працює протягом 2019 року, відсутні будь-які провокативні ситуації чи надзвичайні події.

«Безпека наших дітей – це найголовніше і задля цього доступ на територію шкіл сторонніх осіб треба максимально обмежити, а доступ батьків зробити системним, чітким і максимально організованим. Саме тому звертаюся до батьків: ви маєте розуміти, щоб мінімізувати ризики, поважайте правила. Школа вашим дітям не ворог і з вами у нас спільна мета – зробити перебування дітей у школах безпечним», – зазначив Мондриївський.

За словами заступника КМДА, у місті докладають максимум зусиль, щоб кращий досвід з безпеки дітей було використано у всіх закладах освіти столиці.