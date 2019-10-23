У Києві дали 8 років чоловіку, який нападав на дітей з ножем

Чоловіка, який у Дарницькому районі столиці з метою пограбування з ножем нападав на неповнолітніх, засуджено до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

“За підтримання державного обвинувачення столичною прокуратурою оголошено обвинувальний вирок 27-річному раніше судимому чоловіку, який здійснив серію нападів на неповнолітніх з метою заволодіння їх майном. Всі злочини були скоєні на території житлового масиву Позняки у Дарницькому районі столиці”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, чоловік підстерігав дітей біля будинків та прямував за ними у під’їзд. Погрожуючи ножем, зловмисник відбирав у них майно, а саме мобільні телефони, цінні прикраси та в одному випадку – велосипед. Жертвами розбійника стали троє неповнолітніх хлопчиків.

За принципової позиції державного обвинувача вироком Дарницького районного суду м. Києва зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 187 КК України та призначено остаточне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Обраний зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.