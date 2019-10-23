Температурні аномалії стали причиною густого туману в Києві

Тривала температурна інверсія атмосфери спричинила густий туман у столиці.

Про це повідомляють в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

"Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за даними ЦГО ім. Срезневського за 21 жовтня перевищень разових концентрацій СО на жодному зі стаціонарних постів системи моніторингу не було.

"Однак показники середньодобових концентрацій ЦГО ім. Срезневського зафіксували перевищення середньодобових концентрації СО на Деміївській площі – 3,5 мг/куб. м (при ГДК 3 мг/куб. м.) Це пов’язано з активним трафіком автомобілів на локації. Також були зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій формальдегіду", - додали у КМДА.

Окрім того, зазначається, що наразі у приватних секторах масово спалюють листя.

У КМДА нагадали, що під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється приблизно 9 кг мікрочастинок диму, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Дим навіть від одного невеликого багаття в умовах антициклону та штилю поширюється на величезну територію району і горизонтально, і вертикально.

Як повідомляв Укрінформ, деякі ресурси поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

У свою чергу, експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

Водночас, як наголосив голова ДСНС Микола Чечоткін, за даними метеоспостережень, суттєвого забруднення повітря в Україні не зафіксовано.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму.