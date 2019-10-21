У Києві таксист збив доньку президента Федерації фехтування України
Про це сам Гутцайт написав у Facebook.
"Мою доньку сьогодні вранці на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai accent. Таксі УКЛОН. Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав", - написав Гутцайт.
Він додав, що з його донькою все гаразд.
"Проходимо обстеження в лікарні", - додав Гутцайт.
Він уточнив, що людину, яка збила його доньку, спіймали.
"Друзі, дякую всім дуже за участь і бажання допомогти! Дякую дуже патрульній поліції міста Києва, Юрію Зозулі за професійну роботу", - написав Гутцайт.
Гутцайт є президентом Федерації фехтування України.
Він також значиться серед золотих медалістів в області фехтування (командна шабля) на сайті Національного олімпійського комітету України.