У Києві таксист збив доньку президента Федерації фехтування України

У Києві водій таксі "Uklon" збив доньку президента Федерації фехтування України Вадима Гутцайта.

Про це сам Гутцайт написав у Facebook.

"Мою доньку сьогодні вранці на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai accent. Таксі УКЛОН. Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав", - написав Гутцайт.

Він додав, що з його донькою все гаразд.

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"Проходимо обстеження в лікарні", - додав Гутцайт.

Він уточнив, що людину, яка збила його доньку, спіймали. "Друзі, дякую всім дуже за участь і бажання допомогти! Дякую дуже патрульній поліції міста Києва, Юрію Зозулі за професійну роботу", - написав Гутцайт.

Гутцайт є президентом Федерації фехтування України.

Він також значиться серед золотих медалістів в області фехтування (командна шабля) на сайті Національного олімпійського комітету України.