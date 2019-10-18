"Київського маніяка" відправили до психлікарні

Дніпровський районний суд Києва 18 жовтня обрав запобіжний захід: поміщення до психіатричного закладу підозрюваного у серійних нападах з ножем у Дніпровському районі.

Про це повідомляє прокуратура столиці.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 чоловіку, який підозрюються у вчиненні серії нападів на громадян у Дніпровському районі столиці, обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку", - йдеться у повідомленні.

Дії зловмисника, якого наразі підозрюють у вчиненні двох нападів, кваліфіковано за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України, додали у прокуратурі. Триває досудове слідство, в ході якого збираються докази щодо можливої причетності підозрюваного до інших епізодів.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня поліцейські затримали підозрюваного у серійних нападах, вчинених упродовж вересня у Дніпровському районі столиці.

У прокуратурі також заявили, що раніше підозрюваний, якого в соцмережах називають “маніяком з ножем” перебував на примусовому лікуванні у психіатричному закладі за вчинення умисного вбивства в неосудному стані.