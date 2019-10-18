Напади на чоловіків: у Києві затримали "маніяка з ножем"

Поліцейські затримали підозрюваного у серійних нападах, вчинених на території Дніпровського району столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 слідчими Дніпровського управління поліції затримано чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії нападів з ножем на чоловіків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані злочини були скоєні упродовж вересня цього року на території Дніпровського району міста Києва.

“За результатами проведених слідчо-розшукових заходів та зібраних доказів встановлено причетність до вчинення двох таких нападів 44-річного місцевого мешканця, який раніше перебував на примусовому лікуванні у психіатричному закладі за вчинення умисного вбивства в неосудному стані”, - інформують у прокуратурі.

18 жовтня 2019 року за погодження місцевої прокуратури зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України та до суду подане клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Триває досудове слідство, в ході якого збираються докази щодо можливої причетності підозрюваного до інших епізодів.