Кличко призначив своїм радником ексдепутата Луценка

Мер Києва Віталій Кличко призначив своїм радником колишнього народного депутата від “Батьківщини” Ігоря Луценка.

Про це Луценко повідомив у себе на сторінці у Facebook.

“Останнім часом мене регулярно питають - чим же я буду далі займатися? Відповідаю: тим, чим і попередні 12 років і 1 місяць. Відсьогодні ще й офіційно. Мене призначено радником міського голови з питань запобігання та виявлення корупції в Києві”, - написав Луценко.

У документі, який опублікував Луценко у себе на сторінці, йдеться, що його призначено радником Київського міського голови з питань запобігання та виявлення корупції.

Луценко повідомив, що працюватиме на громадських засадах.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко представив Максима Бахматова як свого нового радника.

Ігор Вікторович Луценко — редактор і журналіст інтернет-видань, громадський діяч руху за збереження історичної забудови міста Києва, економіст за освітою. Народний депутат 8-го скликання, обраний за списком партії "Батьківщина".