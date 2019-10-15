Кличко призначив своїм радником ексдепутата Луценка
Про це Луценко повідомив у себе на сторінці у Facebook.
“Останнім часом мене регулярно питають - чим же я буду далі займатися? Відповідаю: тим, чим і попередні 12 років і 1 місяць. Відсьогодні ще й офіційно. Мене призначено радником міського голови з питань запобігання та виявлення корупції в Києві”, - написав Луценко.
У документі, який опублікував Луценко у себе на сторінці, йдеться, що його призначено радником Київського міського голови з питань запобігання та виявлення корупції.
Луценко повідомив, що працюватиме на громадських засадах.
Раніше мер Києва Віталій Кличко представив Максима Бахматова як свого нового радника.
Ігор Вікторович Луценко — редактор і журналіст інтернет-видань, громадський діяч руху за збереження історичної забудови міста Києва, економіст за освітою. Народний депутат 8-го скликання, обраний за списком партії "Батьківщина".