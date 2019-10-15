Кличко призначив своїм радником ексдепутата Луценка

Кличко призначив своїм радником ексдепутата Луценка

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко призначив своїм радником колишнього народного депутата від “Батьківщини” Ігоря Луценка.

Про це Луценко повідомив у себе на сторінці у Facebook.

“Останнім часом мене регулярно питають - чим же я буду далі займатися? Відповідаю: тим, чим і попередні 12 років і 1 місяць. Відсьогодні ще й офіційно. Мене призначено радником міського голови з питань запобігання та виявлення корупції в Києві”, - написав Луценко.

У документі, який опублікував Луценко у себе на сторінці, йдеться, що його призначено радником Київського міського голови з питань запобігання та виявлення корупції.

Луценко повідомив, що працюватиме на громадських засадах.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко представив Максима Бахматова як свого нового радника.

Ігор Вікторович Луценко — редактор і журналіст інтернет-видань, громадський діяч руху за збереження історичної забудови міста Києва, економіст за освітою. Народний депутат 8-го скликання, обраний за списком партії "Батьківщина".

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