Столичні правоохоронці під час обшуку квартири виявили 3 кіло канабісу

Столичні правоохоронці під час обшуку квартири виявили 3 кіло канабісу

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Укрінформ
Під час обшуку квартири зловмисника столичні правоохоронці виявили та вилучили розфасований канабіс, пляшки із наркотичною речовиною.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як розповів начальник слідчого відділення поліції №2 Шевченківського управління поліції Іван Негуриця, правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у ході реалізації оперативної інформації щодо зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зазначається, що під час слідчих дій правоохоронці вилучили з помешкання зловмисника приблизно три кілограми канабісу, обладнання для зважування та фасування наркотичних речовин.

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Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

До суду слідчі подали клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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