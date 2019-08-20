Стрілянина у Голосіївському парку: стали відомі деталі конфлікту

Конфлікт у Голосіївському парку, під час якого сталася стрілянина і було поранено кількох людей, виник між представниками Муніципальної варти та приватної охоронної фірми.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"У рамках досудового розслідування встановлено, що конфлікт у парку виник між представниками Муніципальної варти та приватної охоронної фірми", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці під час проведення розшукових заходів встановили кількох активних учасників події. Вирішується питання щодо затримання п’ятьох із них (усі вони мають тілесні ушкодження) у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. На місці також перебувають їхні адвокати.

Окрім того, поліцейські проводять невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки. Після встановлення всіх обставин інциденту можлива додаткова кваліфікація події.

У КМДА, у свою чергу, повідомили деталі цього інциденту.

Зокрема, уночі при плановому обході території Голосіївського парку співробітники КП "Муніципальна охорона" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які досить гучно щось з’ясовували між собою.

Водночас при спробі чергового наряду дізнатися про причини зібрання невідомі особи почали ображати муніципальних охоронців із застосуванням нецензурної лексики.

Як повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, черговий наряд, керуючись інструкціями, одразу доповів про ситуацію оперативному черговому та своєму керівництву, і було прийнято рішення відправити до місця події двох чергових екіпажів групи швидкого реагування (ГШР).

"Після прибуття патрулів та керівництва вони почали з’ясовувати обставини конфлікту з присутніми, однак невідомі особи здійснили напад на співробітників Муніципальної охорони та відкрили стрільбу з вогнепальної зброї", – повідомив Загуменний.

Він додав, що також невідомі особи здійснили постріл у бокове скло однієї з патрульних авто ГШР, внаслідок чого водій отримав поранення голови та був негайно госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на цьому ж авто.

Загалом же, за даними поліції, внаслідок цього інциденту постраждали троє осіб, вони госпіталізовані.

Як повідомлялося, у Києві вночі сталася стрілянина біля станції метро на Голосіївській площі, в результаті чого постраждали три людини.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Фото: kyiv.npu.gov.ua