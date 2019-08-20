У Києві біля метро сталася стрілянина, троє поранених

У Києві вночі сталася стрілянина біля станції метро на Голосіївській площі, в результаті чого постраждало три людини.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"У результаті інциденту із застосуванням травматичної і холодної зброї постраждало троє чоловіків, їх госпіталізовано, двох - із вогнепальними пораненнями і одного - із ножовим пораненням ноги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі до поліції надійшло повідомлення, що біля станції метро “Голосіївська” виникла сутичка і чути постріли. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, спецпризначенці, патрульні поліцейські і кінолог.

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Правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями і встановили, що між двома групами осіб відбувся конфлікт, під час якого була застосована травматична зброя. Після чого правопорушники порозбігалися.

На місці події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу. Також із місця вилучено автомобіль Volkswagen.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників події та причини інциденту.