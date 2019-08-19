У Києві затримали чоловіка, який напав на поліцейських

Правоохоронці затримали на столичному Печерську чоловіка, який напав на поліцейських.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про сімейну сварку на вулиці Кахи Бендукідзе.

Поліцейські негайно прибули на місце та з’ясували, що співмешканець заявниці, перебуваючи в стані сп’яніння, розпочав сварку та поводив себе агресивно.

"Побачивши працівників поліції, які приїхали на врегулювання конфлікту, правопорушник схопив газовий балончик та розпилив його в обличчя співмешканки та патрульних поліцейських", - додали у відомстві.

Уточнюється, що після скоєного чоловік намагався втекти та вистрибнув із вікна квартири, розташованої на другому поверсі, але у результаті падіння отримав відкритий перелом ноги.

На місце події прибули лікарі, які госпіталізували правопорушника та надали медичну допомогу поліцейським.

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Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Уточнюється, що 32-річного місцевого мешканця затримали у порядку статті 208 КПК України.

Наразі він перебуває у лікарні під наглядом поліцейських. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.