На Миколаївщині розкрили вбивство військового

На Миколаївщині правоохоронці розкрили вбивство військового, тіло якого з ножовими пораненнями знайшли в річці. Затримано товариша по службі загиблого.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліціїУкраїни в Миколаївській області.

Встановлено, що вечері 12 серпня після служби хлопці відпочивали та вживали алкоголь на березі річки Південний Буг. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. У результаті один із них завдав іншому дев’ять ударів ножем у грудну клітину, від яких той помер на місці. Зловмисник, намагаючись приховати сліди злочину, скинув тіло у річку, а сам, зібравши необхідні речі та замовивши таксі, поїхав на батьківщину, де його і затримали співробітники управління карного розшуку.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Військовому загрожує ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років. За поданням слідчого стосовно підозрюваного судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 14 серпня у місті Первомайськ в річці Південний Буг під мостом було знайдено тіло невідомого чоловіка. Поліція встановила особу померлого - 20-річного мешканця Миколаєва, який з весни проходив службу у військовій частині м. Первомайськ.

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Відповідно до висновку експерта, причиною смерті потерпілого стала внутрішня кровотеча від численних колото-різаних ран грудної клітини.

У причетності до вбивства поліція підозрює іншого військовослужбовця - 19-річного знайомого потерпілого.

Слідчі дії тривають.