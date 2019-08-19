У столиці чоловік убив дружину і спробував укоротити собі віку

У Києві поліцейські затримали чоловіка, котрий зарізав дружину, після чого намагався вчинити самогубство.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Зловмисник кілька разів ударив жінку ножем, після чого намагався накласти на себе руки", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Виборзькій лежить жінка у крові, а поряд із нею стоїть чоловік із ножем.

Прибувши на місце, поліцейські виявили тіло жінки із ножовими пораненнями, а також чоловіка, який намагався перерізати собі горло. Його доправили до лікарні.

Правоохоронці встановили, що чоловік намагався помиритися із дружиною, коли та поверталася додому. Однак між ними виникла сварка, під час якої він дістав ніж та кілька разів ударив 36-річну жінку у груди та шию.

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Вилучений на місці злочину ніж правоохоронці передали на експертизу. 45-річного киянина, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, затримали.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.