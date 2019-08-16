У Києві вночі 18 серпня тролейбус №50 працюватиме за скороченим режимом

У Києві в ніч проти 18 серпня за скороченим режимом працюватимуть тролейбуси № 50 у зв’язку із ремонтом контактної мережі на проспекті Романа Шухевича (Генерала Ватутіна).

Про це повідомили у КП "Київпастранс", інформує пресслужба КМДА. "Із 01:20 до 05:00 рух тролейбусів на проспекті Романа Шухевича (Генерала Ватутіна) буде закрито", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що останні відправлення тролейбусів буде від вул. Милославської о 23:00, 23:20 та від станції метро "Либідська" о 00:01, 00:20. Читайте також: В одному з районів Києва обмежать рух транспорту майже на рік О 05:00 рух буде відновлено.