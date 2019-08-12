В одному з районів Києва обмежать рух транспорту майже на рік

На десятьох вулицях у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспортних засобів.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №1401, повідомляє пресслужба столичної влади.

"На низці вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспортних засобів із заняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із реконструкцією ТП-888 загальною довжиною до 10 км, які виконуватиме ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі"... Зокрема, рух обмежать на вулицях Голосіївській, Олега Кошового, Цимбалів Яр, Уральській, Снайперській, Добрий Шлях, Конотопській, Стрілковій, у провулку Владислава Заремби, Максима Рильського", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, роботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року.

Поінформовано, що виконавець має погодити з Управлінням патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури тимчасову схему організації дорожнього руху.

Під час виконання робіт має бути забезпечено вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.

“Після завершення робіт до 30 червня 2020 року виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів”, - додали у КМДА.