У неділю обмежать рух на вулицях Ревуцького і Декабристів

У Києві на вулицях Ревуцького і Декабристів у неділю оновлюватимуть дорожнє покриття, тож упродовж дня рух ними буде обмежено.

Про це повідомили у КК "Київавтодор".

"На вулицях Ревуцького і Декабристів оновлюватимуть покриття. Шар асфальту стелитимуть у неділю 18 серпня з 8:00 до 18:00. У цей час рух буде обмежено", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Уряд виділив додатково на розвиток доріг більше 2 мільярдів

У компанії уточнили, що ремонтуватимуть дві ділянки доріг: з’їзд з вул. Ревуцького на вул. Декабристів (тут рух обмежать частково) і дублер вул. Ревуцького від розв’язки Харківська до будинку 31 (рух буде перекрито повністю).