Уряд виділив додатково на розвиток доріг більше 2 мільярдів

Кабінет міністрів на своєму засіданні 14 серпня 2019 року ухвалив рішення про виділення на розвиток автомобільних доріг державного значення більше 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України.

“Кабінет міністрів України направив залишок коштів Державного агентства автомобільних доріг (“Укравтодор") в сумі 1,920 млрд грн і нерозподілені витрати 2019 року в розмірі 94,142 млн грн на розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на продовження поточного середнього ремонту автодороги Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь за маршрутом Запоріжжя - Маріуполь пропонується додатково спрямувати понад 1,24 млрд грн, а на ремонт дороги Дніпро - Миколаїв (у Дніпропетровській обл.) в 2019 році — 400 млн грн.

Також 16,2 млн грн буде виділено на коригування проєктної документації об'єкта будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі, а 34,320 млн грн — для продовження проєктування об'єктів будівництва та відведення земельних ділянок за проєктом "Транспортний зв'язок в Україні, Фаза I" у Львівській (12,3 млн грн), Рівненській (10 млн грн) і Тернопільській (12,02 млн грн) областях.

Крім цього уряд пропонує перерозподілити кошти і збільшити фінансування низки об'єктів: у Закарпатській області — поточний ремонт автодороги Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів (100 млн грн), у Івано-Франківській області — поточний ремонт автодороги Снятин - Тязів (100 млн грн), у Кіровоградській області — поточний ремонт автодороги Полтава - Олександрія (30 млн грн), у Хмельницькій області — капітальний і поточний середній ремонт автодороги Житомир - Чернівці (174,204 млн грн).

Як повідомляв Укрінформ, станом на кінець липня 2019 року Укравтодор відзвітував про завершення 50% робіт з ремонту, реконструкції та будівництва доріг державного значення в Україні.