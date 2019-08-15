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У "Київтеплоенерго" закупили техніку для асфальтування дворів після аварій

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Укрінформ
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» презентувало нову техніку для відновлення асфальту після ремонтних робіт.
Як повідомили у пресслужбі КМДА, загалом це шість нових одиниць спецтехінки: термобункер, самоскид, коток та платформа для його перевезення, а також 2 спецавтомобілі.

КП "Київтеплоенерго" презентувало нову техніку / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

«Загалом із початку поточного року «Київтеплоенерго» придбало 48 одиниць нової техніки: аварійки, авто для бригад оперативного реагування та інші. Враховуючи нову техніку та додаткові бригади, що зараз планують залучити у КТЕ, темпи відновлення дворів після аварій збільшаться удвічі. За місяць планують ремонтувати більше тисячі квадратних метрів дворів», – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час огляду нової техніки.

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Таким чином, на підприємстві створений технічний підрозділ, який дозволить майже удвічі збільшити обсяги асфальтування дворів після аварій.

За його словами, наявність власного підрозділу для асфальтування значно знизить витрати порівняно з тим, коли підприємство кожного разу наймає підрядні організації на окремі невеличкі ділянки.

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