У "Київтеплоенерго" закупили техніку для асфальтування дворів після аварій

КП "Київтеплоенерго" презентувало нову техніку / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

«Загалом із початку поточного року «Київтеплоенерго» придбало 48 одиниць нової техніки: аварійки, авто для бригад оперативного реагування та інші. Враховуючи нову техніку та додаткові бригади, що зараз планують залучити у КТЕ, темпи відновлення дворів після аварій збільшаться удвічі. За місяць планують ремонтувати більше тисячі квадратних метрів дворів», – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час огляду нової техніки.

Таким чином, на підприємстві створений технічний підрозділ, який дозволить майже удвічі збільшити обсяги асфальтування дворів після аварій.

За його словами, наявність власного підрозділу для асфальтування значно знизить витрати порівняно з тим, коли підприємство кожного разу наймає підрядні організації на окремі невеличкі ділянки.