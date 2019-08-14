Аграрії отримали 331 мільйон компенсації за придбання сільгосптехніки - Мінагро
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Станом на 12 серпня за період грудень 2018 року та січень-червень 2019 року українським сільгоспвиробникам спрямовано 331 млн грн часткової компенсації вартості за купівлю сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що за звітний період програмою скористатися 2 899 сільськогосподарських товаровиробників, які придбали 5 104 одиниць техніки та обладнання загальною вартістю 1,6 млрд грн.
Відповідні розрахунки зроблено на підставі інформації, отриманої від 11 уповноважених банків: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен банк Аваль, Кредобанк, Банк інвестицій та заощаджень, ПУМБ, банк Південний, Індустріалбанк, МТБ Банк.
Із Переліком вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, до якого включено 11374 найменувань продукції від 163 заводів-виробників, можна ознайомитись за посиланням. (Для самохідних та причіпних комбайнів, тракторів, інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення - 55%), що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як два роки.
Як повідомляв Укрінформ, у Державному бюджеті України на 2019 рік за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» передбачено видатки на суму 881,79 млн грн.
14 серпня стало відомо, що Комісія з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу при Мінекономрозвитку розширила перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету. Ключовим критерієм отримання компенсації з бюджету на придбання сільгосптехніки та обладнання, згідно з умовами програми, є ступінь локалізації її виробництва на території України до 60% (55% - для самохідних та причіпних комбайнів, тракторів, інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення).