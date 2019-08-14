Аграрії отримали 331 мільйон компенсації за придбання сільгосптехніки - Мінагро

За період із грудня 2018 року по червень 2019 року 2 899 українських аграріїв отримали часткову компенсацію за купівлю сільгосптехніки вітчизняного виробництва на загальну суму 331 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Станом на 12 серпня за період грудень 2018 року та січень-червень 2019 року українським сільгоспвиробникам спрямовано 331 млн грн часткової компенсації вартості за купівлю сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що за звітний період програмою скористатися 2 899 сільськогосподарських товаровиробників, які придбали 5 104 одиниць техніки та обладнання загальною вартістю 1,6 млрд грн.

Відповідні розрахунки зроблено на підставі інформації, отриманої від 11 уповноважених банків: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен банк Аваль, Кредобанк, Банк інвестицій та заощаджень, ПУМБ, банк Південний, Індустріалбанк, МТБ Банк.

Із Переліком вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, до якого включено 11374 найменувань продукції від 163 заводів-виробників, можна ознайомитись за посиланням. (Для самохідних та причіпних комбайнів, тракторів, інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення - 55%), що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як два роки.

Як повідомляв Укрінформ, у Державному бюджеті України на 2019 рік за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» передбачено видатки на суму 881,79 млн грн.

14 серпня стало відомо, що Комісія з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу при Мінекономрозвитку розширила перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету. Ключовим критерієм отримання компенсації з бюджету на придбання сільгосптехніки та обладнання, згідно з умовами програми, є ступінь локалізації її виробництва на території України до 60% (55% - для самохідних та причіпних комбайнів, тракторів, інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення).