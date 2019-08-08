Європейська бізнес-асоціація занепокоєна можливою ліквідацією Мінагро

Європейська бізнес-асоціація (EBA) занепокоєна можливістю ліквідації Міністерства аграрної політики та продовольства і його приєднання до інших міністерств чи відомств.

Про це повідомляється на сайті асоціації.

"Бізнес-спільнота Європейської Бізнес Асоціації занепокоєна можливою ліквідацією Мінагрополітики та його приєднанням до інших міністерств чи відомств (ідея об’єднання лунає в інформаційному просторі)", - йдеться в повідомленні.

У EBA зазначають, що агросектор – важлива складова економічного розвитку і гарант продовольчої безпеки країни. Так, на сьогодні Україна входить до переліку найбільших експортерів агропродукції у світі. До прикладу, серед лідерів експорту української продукції залишаються зернові культури, олії та насіння олійних культур, Україна впевнено тримає лідерські позиції по експорту меду тощо. Аграрний сектор формує 18% ВВП України, а експорт аграрної продукції, за інформацією Мінагрополітики, у 2018 році становив 18,6 млн. дол. США.

"Аналізуючи світовий досвід, варто зазначити, що країни ЄС, США, Китаю, Канади, тощо мають відповідні аграрні міністерства. На глобальному рівні в структурі ООН є також окрема організація – ФАО. Всі ці структури відіграють важливу роль у формуванні аграрної політики, гарантуванні продовольчої безпеки, стимулюванні розвитку, розробці розумних регуляцій, в тому числі, для ефективної роботи бізнесу", - наголосили в EBA.

Як повідомляли ЗМІ на початку серпня, Міністерство аграрної політики та продовольства хочуть об’єднати з Мінекології та Держгеокадастром. Цю інформацію підтверджували одразу кілька джерел.