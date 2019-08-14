Кличко заявляє, що дав свідчення у НАБУ щодо заяв Богдана

Міський голова Києва Віталій Кличко у середу дав свідчення у Національному антикорупційному бюро у кримінальному провадженні щодо можливої пропозиції хабара керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням. Стосується воно публічної заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабара в 20 мільйонів доларів. Нібито від мого імені!" - написав Кличко.

Як повідомлялося, 24 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан направив уряду листа, в якому просив міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка внести подання щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

30 липня на пресконференції Богдан заявив, що йому пропонували хабар у розмірі 20 мільйонів доларів за "більш лояльне" ставлення до Кличка.

Після цього міський голова Києва звернувся в Національне антикорупційне бюро України з приводу заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

У НАБУ підтвердили відкриття кримінального провадження за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення. За даними НАБУ, попередня правова кваліфікація у справі - ч.1 ст.369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигодивигоди службовій службовій особі»).