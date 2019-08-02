Кличко стверджує, що “криша” йому не потрібна

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про стосунки з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню “РБК-України”.

“Мені "криша" не потрібна, але нам потрібні партнери. Без підтримки наших партнерів, тих країн, які бачать Україну демократичною, Україна сьогодні б не існувала. Ми б були частиною великої Російської імперії, це теж не секрет. Я вдячний європейцям і американцям, які в той важкий момент підтримували нас фінансово, допомагали в реалізації реформ. І твердо переконаний, що ми повинні йти тим же шляхом, який пройшли країни Східної Європи”, - зазначив Кличко.

Він також розповів про стосунки з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

“З Джуліані ми знайомі приблизно 15 років. Він є одним із найуспішніших мерів в історії Нью-Йорка, великого мегаполісу. Він, насправді, неодноразово давав поради про те, які напрями необхідно розвивати в місті, як це краще робити. У нас із ним дуже хороші стосунки. Джуліані є великим другом України, це також ні для кого не секрет. Я говорив з ним по телефону, він запропонував мені прилетіти, зустрітися”, - розповів Джуліані.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва в Нью-Йорку провів зустріч із адвокатом Дональда Трампа і колишнім мером Рудольфом Джуліані.