Кличко каже, що приймає рішення без “смотрящих”

Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що нинішня політична боротьба за Київ може негативно вплинути на усі проведені у місті реформи.

Про це він сказав у коментарі журналістам після відкриття оновленого парку «Куренівський», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз іде політична боротьба за місто Київ. Я можу сказати, що це дуже погано, але у нас є внутрішні виклики, у нас багато зовнішніх викликів. І коли починається ця боротьба, це не є добре, тому що можна розбалансувати ситуацію, і це може привести до негативного стану», - заявив Кличко.

Він зазначив, що «скляний» пішохідний міст у Києві став інструментом цієї політичної боротьби.

«Зараз проводиться багато спекуляцій, і багатьом людям не подобається, що відбуваються зміни в місті Києві. До речі, “пішохідний міст Кличка” чи “скляний міст Кличка”, як його там називають, став інструментом політичної боротьби. Тобто спекуляції про те, що вкрали міст, - брехня, про те, що збільшили кількість грошей на проєкт - брехня, скільки міст коштував, стільки і коштує. Спекуляція на тому, що гроші вкрали, - брехня», - сказав Кличко.

Також він додав, що усі рішення по місту Києву він приймає самостійно, без «смотрящих».

Як повідомляв Укрінформ, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що Кличко втратив контроль над Києвом. При цьому він стверджував, що Кличко сам підтвердив йому, що не контролює Київраду.

Також, за словами Богдана, на зустрічах із Кличком він просив його “відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від цих корупційних схем і стати дійсно народним мером".

Раніше, 24 липня, Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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В ОП пояснили можливість звільнення Кличка статтею 118 Конституції, яка передбачає, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів".

Водночас у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив ст. 118 Конституції та визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".