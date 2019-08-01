Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана

Мер Києва Віталій Кличко звернувся в Національне антикорупційне бюро України з приводу заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це він повідомив в Facebook.

"Друзі! Я звернувся в НАБУ, аби там відкрили кримінальне провадження за заявою керівника Офісу Президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабаря", - написав Кличко.

Він зазначив, що 30 липня 2019 року на пресконференції Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому у розмові пропонували хабар в 20 мільйонів доларів.

"І нібито ця розмова була в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»! А такі висловлювання Богдана, який є керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - наголосив мер Києва.

За його словами, якщо і були якісь звернення, то потрібно встановлювати, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією. А також він додав, що потрібно з’ясовувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Кличко зазначив, що після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або він, у свою чергу, вимагатиме від Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації.

"Наслідком подібних заяв має бути не тільки оприлюднення їх на пресконференціях. Переконаний, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі. І сподіваюся, що Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу Президента України, сказав журналістам правду..." - написав мер Києва.

Як повідомляв Укрінформ, Богдан на пресконференції 30 липня заявив, зокрема, що Кличко сам підтвердив йому, що не контролює Київраду.

За словами Богдана, на зустрічах із Кличком він просив його “відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від цих корупційних схем і стати дійсно народним мером".

Раніше, 24 липня, Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

В ОП пояснили можливість звільнення Кличка статтею 118 Конституції, яка передбачає, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів".

Водночас у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив ст. 118 Конституції та визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".