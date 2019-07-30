Кличко назвав пресконференцію Богдана “байками зі склепу”

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, оприлюднену на пресконференції керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Коли такі речі говорить керівник Офісу Президента – це виглядає як мінімум дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала «байки зі склепу» – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше. Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними «інформаційними виступами». Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте», – заявив Кличко.

Як поінформували у пресслужбі, він іще раз наголосив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті.

"А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування", - переконаний міський голова Києва.

Як повідомлялося, Богдан на пресконференції 30 липня заявив, зокрема, що Кличко сам підтвердив йому, що не контролює Київраду.

За словами Богдана, на зустрічах із Кличком він просив його “відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від цих корупційних схем і стати дійсно народним мером".

Раніше, 24 липня, Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

В ОП пояснили можливість звільнення Кличка статтею 118 Конституції, яка передбачає, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів".

Водночас у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив ст. 118 Конституції та визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".