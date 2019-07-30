Кличко має сам подати у відставку з посади голови КМДА - Богдан

Міський голова і голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко має сам подати у відставку і згідно з чинним законодавством, і на знак усвідомлення політичної відповідальності за програш очолюваної ним партії "Блок Петра Порошенка"Солідарність".

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Богдан на брифінгу у вівторок, 30 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки пан Кличко є головою партії БПП "Солідарність", відповідно, він має нести і політичну відповідальність. Оскільки його партія програла вибори, його кандидат у президенти програв вибори, абсолютно логічно було б з точки зору голови місцевої державної адміністрації подати у відставку, оскільки це все-таки його політична, а не економічна діяльність", - сказав Богдан.

Він також нагадав, що Кличко був призначений головою КМДА згідно з Конституцією та законом України і має скласти свої повноваження, як і всі голови, місцевих державних адміністрацій перед новообраним Президентом. Проте подання від Кабінету міністрів про звільнення Кличка з посади голова КМДА не надходило, констатував Богдан.

"Тому мною було написано нагадування на ім'я міністра Кабінету міністрів, у якому я попросив на підставі тих самих статей - статті 118 Конституції України та статті 8 про місцеві державні адміністрації надати подання про звільнення голови КМДА. У даному випадку на прес-конференції пан Кличко протестує проти тієї ж процедури, по якій він був призначений. Ті самі статті Конституції та закону України, які були використані при його призначенні в даному випадку йому вже не подобаються", - зауважив керівник ОПУ.

Відео: hromadske.ua

Як повідомлялося, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Раніше мер Кличко під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським був поінформований про розділення повноважень в управлінні столицею.

Водночас на переконання Кличка, розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА - це позбавлення столиці місцевого самоврядування.

Конституційний суд у грудні 2003 року визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".